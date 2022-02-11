Макрон и Байден в субботу проведут экстренные переговоры с Путиным

Западные страны считают, что РФ может в ближайшие дни совершить новое вторжение в Украину Фото: EPA

Как пишет Ouest France со ссылкой на данные Елисейского дворца, Макрон позвонит Путину около полудня, чтобы "урегулировать кризис на российско-украинской границе дипломатическими средствами, диалогом и сдерживанием".

В администрации французского главы государства также подчеркнули, что Байден, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции, состоявшейся 11 февраля, намерены "крайне бдительно" наблюдать за российско-белорусскими военными учениями, которые начались в Беларуси 10 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящихся телефонных переговорах с Макроном, а также сообщил, что в субботу Путин поговорит и с Байденом. Других деталей спикер главы российского государства не привел.