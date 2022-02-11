Информация разведки США о подготовке вторжения РФ в Украину застала Путина врасплох – СМИ

По данным источника, публикации разведданных США были тщательно согласованы Советом национальной безопасности США, разведывательным сообществом и другими агентствами нацбезопасности США для того, чтобы сорвать военные планы России и снизить эффективность любых военных операций Кремля.

"Надеемся, что русские удивлены тем, что союзники [США] знают об этом [подготовке РФ к вторжению в Украину] и что у них есть согласованная реакция", – заявил представитель разведки.

Он отметил, что полезно заставлять российские власти сомневаться в себе и заставить их усомниться в том, что они могут выполнить свои планы, сохранив секретность и эффект неожиданности.