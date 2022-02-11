Советник Байдена заявил о выходе США из полномасштабной фазы пандемии коронавируса

Карантинные ограничения в США могут быть отменены уже в этом году, прогнозирует Фаучи Фото: EPA

"В процессе того, как мы выходим из полномасштабной фазы пандемии [коронавируса], из которой мы, безусловно, выбираемся, решения [об отмене карантинных ограничений] все чаще будут приниматься на местном уровне. Также будет увеличиваться количество людей, [самостоятельно] принимающих решения о том, как они будут бороться с вирусом", – сказал он.

Отвечая на вопрос, когда карантинные ограничения в США будут отменены, Фаучи отметил, что это может произойти скоро – речь может идти о перспективе на 2022 год.