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В мире сделано 4,7 млрд тестов на коронавирус – Всемирная организация здравоохранения

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Большинство тестов делают в странах с высоким уровнем дохода
Большинство тестов делают в странах с высоким уровнем дохода
Фото: ЕРА

В ряде стран делают недостаточно тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 февраля проинформировал сайт ООН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

"По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире было проведено более 4,7 млрд тестов на COVID-19. При этом в странах с низким уровнем дохода было проведено всего около 22 млн тестов, что составляет лишь 0,4% от общего числа тестов в мире", – говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах с низким уровнем дохода прививки (хотя бы одну) получали только 10% жителей.

"Несправедливость в распределении вакцин – это самый грандиозный моральный провал нашего времени, и люди расплачиваются за это. До тех пор, пока мы не сможем обеспечить справедливый доступ к вакцинам, пандемия не исчезнет, а чувство незащищенности в мире будет только углубляться", – прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ВОЗ заявляют, что неравномерное распределение вакцин "наносит ущерб мировой экономике и создает риск появления новых, более опасных вариантов, которые будут устойчивы к существующим вакцинам".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире по состоянию на 10 февраля 2022 года сделали более 10,3 млрд прививок от коронавируса.

Теги: экономика, ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, Антониу Гутерриш, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, тестирование, прививки
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