Гейтс пишет книгу о том, как предотвратить новую пандемию

"Я верю, что COVID-19 может стать последней пандемией. Я начал писать книгу, как мы можем сделать так, чтобы никто больше никогда не страдал от пандемии", – написал он.

Гейтс сообщил, что книга будет называться "Как предотвратить следующую пандемию" и выйдет в свет в мае 2022 года, а сам он давно обдумывал тему борьбы человечества с опасными заболеваниями. К созданию книги миллиардера подтолкнула пандемия коронавируса.

"Всякий раз, когда я вижу страдания, вызванные COVID-19, читаю о числе умерших или слышу о ком-то, кто потерял работу или проезжает мимо закрытой школы, я не могу не думать: мы не должны столкнуться с этим снова", – добавил основатель Microsoft.