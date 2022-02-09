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Гейтс пишет книгу о том, как предотвратить новую пандемию

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COVID-19 может стать последней пандемией, заявил Гейтс
COVID-19 может стать последней пандемией, заявил Гейтс
Фото: EPA

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил 8 февраля в своем блоге, что занят написанием книги о предотвращении новой пандемии.

"Я верю, что COVID-19 может стать последней пандемией. Я начал писать книгу, как мы можем сделать так, чтобы никто больше никогда не страдал от пандемии", – написал он.

Гейтс сообщил, что книга будет называться "Как предотвратить следующую пандемию" и выйдет в свет в мае 2022 года, а сам он давно обдумывал тему борьбы человечества с опасными заболеваниями. К созданию книги миллиардера подтолкнула пандемия коронавируса.

"Всякий раз, когда я вижу страдания, вызванные COVID-19, читаю о числе умерших или слышу о ком-то, кто потерял работу или проезжает мимо закрытой школы, я не могу не думать: мы не должны столкнуться с этим снова", – добавил основатель Microsoft.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В августе 2020 года Гейтс предположил, что богатые страны поборют пандемию коронавируса в первой половине 2021 года благодаря "временной" вакцине. 

В сентябре миллиардер отметил, что пандемия полностью прекратится в 2022 году. В ноябре Гейтс уточнил свой прогноз, заявив, что борьба с COVID-19 затянется еще минимум на шесть – восемь месяцев, но после этого человечество увидит "свет в конце тоннеля"

В январе 2021 года Гейтс назвал сумасшедшей идею, распространенную в социальных сетях, согласно которой он и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи создали пандемию COVID-19, чтобы контролировать людей.

Теги: Microsoft, Билл Гейтс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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