Данилов о коронавирусе: Мое мнение – за этим стоит человек

Данилов: Ни одна страна мира не дала ответ на вопрос: "Что это такое?" Фото: rnbo.gov.ua

Данилова попросили уточнить, что он имел в виду летом 2020, говоря об охватившей мир "первой биологической войне".

"Появилось это явление на нашей планете. Очевидно, что оно имеет биологическую природу. Если ни одна страна мира с декабря 2019 года – а именно тогда мы получили первую информацию от разведки – до сегодняшнего дня не дала ответ на вопрос: "Что это такое?", значит, мы имеем дело с каким-то неординарным явлением", – сказал Данилов.

Он отметил, что биологическое оружие запрещено многими международными конвенциями.

"И выход его в открытое пространство… То, что после этого происходит, дает мне основание полагать, что это может быть очень непростая история. Мы не получили ответ – это природный либо искусственно созданный вирус. Мнения периодически звучат разные, но окончательного ответа еще нет... Мое мнение – за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", – сказал секретарь СНБО.

Он заявил, что сейчас в Украине ситуация с эпидемией является "абсолютно прогнозируемой", заболеваемость соответствует графику, составленному два месяца назад. Нежелание многих вакцинироваться он считает результатами "большой серьезной атаки", причем эта атака наблюдается не только в Украине.

На вопрос о том, есть ли аналитика, когда закончится пандемия, Данилов ответил: "Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопрос, какие штаммы будут появляться и как это все будет происходить".