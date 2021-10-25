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Данилов о коронавирусе: Мое мнение – за этим стоит человек

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Данилов: Ни одна страна мира не дала ответ на вопрос: "Что это такое?"
Данилов: Ни одна страна мира не дала ответ на вопрос: "Что это такое?"
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что коронавирусная болезнь имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Данилова попросили уточнить, что он имел в виду летом 2020, говоря об охватившей мир "первой биологической войне".

"Появилось это явление на нашей планете. Очевидно, что оно имеет биологическую природу. Если ни одна страна мира с декабря 2019 года – а именно тогда мы получили первую информацию от разведки – до сегодняшнего дня не дала ответ на вопрос: "Что это такое?", значит, мы имеем дело с каким-то неординарным явлением", – сказал Данилов.

Он отметил, что биологическое оружие запрещено многими международными конвенциями.

"И выход его в открытое пространство… То, что после этого происходит, дает мне основание полагать, что это может быть очень непростая история. Мы не получили ответ – это природный либо искусственно созданный вирус. Мнения периодически звучат разные, но окончательного ответа еще нет... Мое мнение – за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", – сказал секретарь СНБО. 

Он заявил, что сейчас в Украине ситуация с эпидемией является "абсолютно прогнозируемой", заболеваемость соответствует графику, составленному два месяца назад. Нежелание многих вакцинироваться он считает результатами "большой серьезной атаки", причем эта атака наблюдается не только в Украине.

На вопрос о том, есть ли аналитика, когда закончится пандемия, Данилов ответил: "Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопрос, какие штаммы будут появляться и как это все будет происходить".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

В августе в ВОЗ заявляли, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе.

Теги: эпидемия, СНБО, разведка, вирус, болезнь, биология, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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