СМИ сообщили о госпитализации Жириновского с COVID-19. Политик четыре раза привился российскими вакцинами

Telegram-канал Mash написал, что у политика поражено 50–75% легких.

"По нашим данным, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести – КТ-3", – уточнили в публикации.

На просьбу "Интерфакса" прокомментировать эту информацию источник сказал, что у Жириновского "поражение легких серьезное". Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов отметил, что политик в больнице "работает с документами и нормально себя чувствует".

РБК со ссылкой на источник в партии сообщил, что Жириновского в больнице подключили к аппарату ИВЛ. Еще один информатор РБК сказал, что состояние политика критическое.

"И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", – отметил собеседник.

Радио "Эхо Москвы" со ссылкой на минздрав России сообщило, что Жириновский находится в больнице со 2 февраля, у политика подтвердили штамм коронавируса "Омикрон", но его состояние стабильное.