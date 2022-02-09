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СМИ сообщили о госпитализации Жириновского с COVID-19. Политик четыре раза привился российскими вакцинами

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Жириновский: Уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма
Жириновский: Уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма
Фото: EPA

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусной болезнью. Об этом 9 февраля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Telegram-канал Mash написал, что у политика поражено 50–75% легких.

"По нашим данным, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести – КТ-3", – уточнили в публикации.

На просьбу "Интерфакса" прокомментировать эту информацию источник сказал, что у Жириновского "поражение легких серьезное". Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов отметил, что политик в больнице "работает с документами и нормально себя чувствует". 

РБК со ссылкой на источник в партии сообщил, что Жириновского в больнице подключили к аппарату ИВЛ. Еще один информатор РБК сказал, что состояние политика критическое.

"И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", – отметил собеседник.

Радио "Эхо Москвы" со ссылкой на минздрав России сообщило, что Жириновский находится в больнице со 2 февраля, у политика подтвердили штамм коронавируса "Омикрон", но его состояние стабильное.

Контекст:

Жириновскому 75 лет. В мае прошлого года он сообщил, что получил три дозы вакцины от коронавируса и пообещал привиться четвертой.

Первые три раза политик вакцинировался российской вакциной "Спутник V", 12 июля сайт ЛДПР сообщил, что Жириновский для четвертой вакцинации от коронавируса выбрал препарат "КовиВак". "Уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", – объяснил лидер ЛДПР.

В России три вакцины от коронавируса: "Спутник V" (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), "ЭпиВакКорона" (зарегистрирована в октябре 2020 года) и "КовиВак", созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).

Теги: Россия, Владимир Жириновский, Госдума, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, ИВЛ, Омикрон
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