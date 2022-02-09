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Чехия ослабляет коронавирусные ограничения

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Правительство Чехии одобрило ослабление мер по борьбе с коронавирусом
Правительство Чехии одобрило ослабление мер по борьбе с коронавирусом
Фото: EPA

С 9 февраля правительство Чехии ослабляет карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса: упраздняется запрет на посещение общественных мест для не вакцинированных от коронавируса, прекратятся массовые тестирования на COVID-19 в учебных заведениях и на рабочих местах. Об этом 9 февраля сообщает сайт Novinky.

Правительство Чехии одобрило постепенное ослабление мер по борьбе с коронавирусом. С марта останется обязательным лишь ношение защитных масок в общественных местах.

Обязанность предъявлять COVID-сертификаты в ресторанах, на спортивных, культурных и других мероприятиях отменяется. Обязательное тестирование на коронавирус в компаниях также завершится.

Вместимость массовых мероприятий увеличится, в них сможет принять участие в пять раз больше людей (до 500).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заболело 3,3 млн человек, более 37 тыс. пациентов умерли.

Теги: Чехия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Омикрон
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