Чехия ослабляет коронавирусные ограничения

Правительство Чехии одобрило ослабление мер по борьбе с коронавирусом Фото: EPA

Правительство Чехии одобрило постепенное ослабление мер по борьбе с коронавирусом. С марта останется обязательным лишь ношение защитных масок в общественных местах.

Обязанность предъявлять COVID-сертификаты в ресторанах, на спортивных, культурных и других мероприятиях отменяется. Обязательное тестирование на коронавирус в компаниях также завершится.

Вместимость массовых мероприятий увеличится, в них сможет принять участие в пять раз больше людей (до 500).