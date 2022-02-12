Пентагон отправит в Польшу еще 3000 военнослужащих из-за угрозы вторжения РФ в Украину

В феврале в Польшу уже прибыли дополнительные силы из США Фото: EPA

Первым об этом 11 февраля сообщило агентство Reuters. Позже информацию со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне подтвердили The Washington Post и Associated Press.

В Пентагоне на условиях анонимности рассказали, что развертывание дополнительных сил произойдет не за счет американских военнослужащих, которые уже базируются в Европе, – в Польшу направят военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Северной Каролине.

Министр обороны Ллойд Остин отдал приказ о развертывании 11 февраля. Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Польшу в течение следующих нескольких дней.

Эти военнослужащие присоединятся к 1700 солдатам, которые прибыли в Польшу ранее в этом месяце. Они находятся под командованием генерала Кристофера Донахью. Еще 300 военнослужащих из штаба 18-го воздушно-десантного корпуса под командованием генерала Майкла Куриллы прибыли в Германию, а 1000 будут передислоцированы из Германии в Румынию.

"Это высокомобильные и гибкие силы, способные выполнять множество задач. Их развертывают, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую возможную агрессию против восточного фланга НАТО, проводить учения с силами принимающей страны и вносить свой вклад в широкий спектр непредвиденных обстоятельств", – рассказал "Голосу Америки" источник в Пентагоне.

На данный момент 8500 американских военнослужащих уже находятся в состоянии боевой готовности, чтобы быть готовыми к развертыванию в Европе в случае необходимости.