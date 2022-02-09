Экс-президент Польши Валенса призвал немедленно атаковать Москву в случае нападения России на Киев

"Весь мир должен мобилизоваться и не дать ударить по Украине. Если Путин нападет на Киев, то должен быть немедленный ответ: нападение на Москву. Нужно подготовиться и не допустить этого", – заявил он.

Валенса отметил, что раньше уважал Путина, однако в свете последних событий решил его больше не поддерживать.

"На этот раз мы должны вести себя мужественно. Я очень уважал Путина, я его даже поддерживал, говорил, что у России проблемы, но это большая страна. Но на этот раз он зашел слишком далеко, переступил и теперь не может отступить. Этого нельзя допустить, потому что каждое последующее его давление будет еще хуже", – считает политик.