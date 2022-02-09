Экс-президент Польши Валенса призвал немедленно атаковать Москву в случае нападения России на Киев

"Весь мир должен мобилизоваться и не дать ударить по Украине. Если Путин нападет на Киев, то должен быть немедленный ответ: нападение на Москву. Нужно подготовиться и не допустить этого", – заявил он.
Валенса отметил, что раньше уважал Путина, однако в свете последних событий решил его больше не поддерживать.
"На этот раз мы должны вести себя мужественно. Я очень уважал Путина, я его даже поддерживал, говорил, что у России проблемы, но это большая страна. Но на этот раз он зашел слишком далеко, переступил и теперь не может отступить. Этого нельзя допустить, потому что каждое последующее его давление будет еще хуже", – считает политик.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.