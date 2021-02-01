Бывший президент Польши Валенса ищет работу. Кризис из-за COVID-19 повлиял на доходы его семьи

Бывший президент Польши Лех Валенса не может проводить лекции за границей из-за пандемии коронавируса, а его пенсии в 6 тыс. злотых не хватает на обеспечение потребностей семьи.

Бывший президент Польши 77-летний Лех Валенса вынужден искать дополнительную работу, поскольку пандемия коронавируса повлияла на его доход. Об этом он рассказал в интервью польской газете Super Express 1 февраля.

Валенса не может летать с лекциями за границу из-за пандемии, а его пенсии в 6 тыс. злотых (более €1332) ему не хватает. Бывший президент Польши признался, что его жена тратит больше, чем зарабатывает семейство.

По основной профессии Валенса – электрик. Сейчас он ищет дополнительную работу и до сих пор помнит законы Ома и Кирхгофа. Со времен работы Валенсы электриком на судоверфи многое изменилось, и теперь экс-президент думает, "не убьют ли его новые машины".

После шести месяцев кризиса экс-президент Польши сказал, что пойдет с протянутой рукой и будет просить деньги перед церковью. Он вынужден был бросить свою последнюю работу, потому что там не платили в достаточном объеме.

Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года его выбрали президентом Польши во втором туре. В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому и в 1996 году вернулся на прежнюю работу электрика на судоверфи. Жену Валенсы зовут Данута, у них восемь детей – четыре сына и четверо дочерей.