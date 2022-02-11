Рахманин об угрозе вторжения РФ: Часть госорганов Украины работают в таком режиме, будто ничего не происходит

"Кабинет Министров, органы центральной власти, органы местного самоуправления до сих пор не делают тех конкретных шагов, которые они должны делать на тот случай, [...] если, не дай бог, необходимо будет вводить военное положение или проводить мобилизацию", – сказал он.

По словам нардепа, к подобному нужно готовиться, и "люди должны знать, что они должны делать, где они должны находиться" в случае обострения ситуации.

"Военные все зависящее от них делают, но Вооруженные силы и обороноспособность – это не только военные, это целый ряд органов, которые, к большому сожалению, работают в таком режиме, будто там ничего не происходит", – объяснил Рахманин.

Шустер при этом обратил внимание, что зрители в студии поддержали нардепа на 100%.