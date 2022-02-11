ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

Война на Донбассе, Саакашвили, Путин и его "терпи, красавица". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

11 февраля в 21.00 на каналах "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online начинается ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В программе будут обсуждать Минские соглашения и деоккупацию Донбасса, цены в Украине, ситуацию с находящимся под стражей в Грузии главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили, а также вопрос, почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать.

Гостями программы станут

  • Гиули Аласания, мать Михаила Саакашвили;
  • Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
  • Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность";
  • Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";
  • Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
  • Сергей Фурса, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital;
  • Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;
  • Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины.

В пресс-службе Шустера отметили, что на эфир также приглашались:

  • Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
  • Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр экономики;
  • Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Роман Лещенко, министр аграрной политики.
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Теги: Владимир Путин, Михаил Саакашвили, экономика, Донбасс, оккупация, цены, Минские соглашения, политика, война в Украине, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле" G
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS