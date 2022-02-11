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"Терпи, красавица". 11 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

 
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Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 11 февраля в эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Темами обсуждения станут Минские соглашения, деоккупация Донбасса, цены в Украине и заключение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости студии обсудят в прямом эфире следующие вопросы: почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать; нужны ли Украине Минские соглашения и можно ли их выполнять; как вернуть оккупированный Донбасс; как долго продлится рост цен на продукты в стране; есть ли надежда на освобождение Саакашвили в Грузии. 

Гости программы: 

  • Гиули Аласания, мать Михеила Саакашвили;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
  • Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";
  • Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
  • Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
  • Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;
  • Арсен Дидур, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:

  • Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
  • Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины;
  • Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Роман Лещенко, министр аграрной политики.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. 

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, Михаил Саакашвили, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, Свобода слова Савика Шустера
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