"Терпи, красавица". 11 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят в прямом эфире следующие вопросы: почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать; нужны ли Украине Минские соглашения и можно ли их выполнять; как вернуть оккупированный Донбасс; как долго продлится рост цен на продукты в стране; есть ли надежда на освобождение Саакашвили в Грузии.

Гости программы:

Гиули Аласания, мать Михеила Саакашвили;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;

Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;

Арсен Дидур, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:

Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины;

Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;

Роман Лещенко, министр аграрной политики.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.