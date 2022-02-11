"Терпи, красавица". 11 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят в прямом эфире следующие вопросы: почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать; нужны ли Украине Минские соглашения и можно ли их выполнять; как вернуть оккупированный Донбасс; как долго продлится рост цен на продукты в стране; есть ли надежда на освобождение Саакашвили в Грузии.
Гости программы:
- Гиули Аласания, мать Михеила Саакашвили;
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь";
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
- Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";
- Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
- Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
- Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;
- Арсен Дидур, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".
В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:
- Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
- Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины;
- Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
- Роман Лещенко, министр аграрной политики.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".