"По согласованию с Офисом президента". Разумков обвинил ГБР и МВД в покрывательстве нардепа Трухина

Об этом 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"Была информация еще в августе, что президент видел это видео... Я не верю, что министр внутренних дел [Денис Монастырский] по такому резонансному ДТП – это не простой депутат, это заместитель председателя бюджетного комитета… не пришел к президенту и не показал это видео", – сказал Разумков.

Он отметил, что по всей трассе из Киева в Полтаву работали камеры.

"Вам приходят штрафы? Все получали штрафы за превышение скорости?.. Но там есть фото, видео и понятно, кто сидит за рулем… И [Государственное бюро расследований] ГБР, и Министерство внутренних дел фактически были соучастниками, я говорю о руководителях, были соучастниками этого процесса и покрывали господина Трухина. И это происходило с согласованием с Офисом президента. Я в этом уверен. Министр говорит, что не знал… Это неправда. Если министр говорит, что не знал и его не интересовал этот процесс, то министр должен... написать заявление и уйти в отставку", – подчеркнул экс-спикер парламента.