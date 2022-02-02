"Не только об участии в ДТП". Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным

Журналисты 1 февраля обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП при участии Трухина. На записи видно, что депутат пытался подкупить полицейских, хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Он уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, "уже все произошло".

"Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю по НАБУ", – написала Венедиктова после публикации этого расследования.

По какой именно статье будет зарегистрировано производство, генпрокурор не уточнила.

В то же время в Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Также в бюро отметили, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. Однако, по их словам, полицейский не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", – добавили в ведомстве.

ГБР подчеркнуло, что видео, фигурировавшее в расследовании журналистов, будет исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем.