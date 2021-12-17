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Богдан: Нардеп Трухин – очень близкий человек к Зеленскому. На чем он сидит? Он, так сказать, бухгалтер

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Трухин, по словам Богдана, очень близкий человек к Зеленскому
Трухин, по словам Богдана, очень близкий человек к Зеленскому
Фото: kanaldom.tv

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о ДТП, в котором участвовал нардеп. 

"Я не знаю, что там за история с Трухиным. Не могут найти видеозаписи. [Но он] очень близкий [человек к Зеленскому]", – сказал Богдан. 

Журналист спросил, "на чем он сидит". 

"Он сидит… Он, так сказать, бухгалтер. "Милый мой бухгалтер…" – ответил Богдан.

На вопрос о том, есть ли что "бухгалтировать", экс-глава ОП сказал: "Если есть бухгалтер, то всегда есть что бухгалтировать". 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, как Трухин во время личной беседы сообщил ей, что не был за рулем авто во время ДТП. 13 октября стало известно, что сотрудники ГБР допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

В конце ноября ситуацию с ДТП прокомментировал Зеленский. "Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза. Я знаю, что была экспертиза, и она в ближайшее время должна быть. Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", – сказал он. По мнению президента, на вопрос, был ли Трухин за рулем автомобиля, должна ответить экспертиза. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, Андрей Богдан, Александр Трухин
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