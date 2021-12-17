Богдан: Нардеп Трухин – очень близкий человек к Зеленскому. На чем он сидит? Он, так сказать, бухгалтер

Трухин, по словам Богдана, очень близкий человек к Зеленскому Фото: kanaldom.tv

Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о ДТП, в котором участвовал нардеп.

"Я не знаю, что там за история с Трухиным. Не могут найти видеозаписи. [Но он] очень близкий [человек к Зеленскому]", – сказал Богдан.

Журналист спросил, "на чем он сидит".

"Он сидит… Он, так сказать, бухгалтер. "Милый мой бухгалтер…" – ответил Богдан.

На вопрос о том, есть ли что "бухгалтировать", экс-глава ОП сказал: "Если есть бухгалтер, то всегда есть что бухгалтировать".

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



