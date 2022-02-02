Арахамия после публикации расследования о ДТП с участием Трухина заявил, что ему стыдно за поведение нардепа

Трухин отрицал, что был за рулем Audi во время ДТП, в котором пострадали шесть человек Фото: sluga-narodu.com

"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас", – отметил глава фракции.

Он добавил, что Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа"

"Он должен немедленно выйти самостоятельно, но если он этого не сделает, такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", – подчеркнул Арахамия.

1 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. грн, пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, "уже все произошло".