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ПОЛИТИКА

Арахамия после публикации расследования о ДТП с участием Трухина заявил, что ему стыдно за поведение нардепа

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Трухин отрицал, что был за рулем Audi во время ДТП, в котором пострадали шесть человек
Трухин отрицал, что был за рулем Audi во время ДТП, в котором пострадали шесть человек
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за поведение нардепа Александра Трухина, который фигурировал в ДТП, случившемся в августе прошлого года в Киеве. Заявление Арахамии 1 февраля в Telegram опубликовала спикер депутатского объединения Юлия Палийчук.

"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас", – отметил глава фракции.

Он добавил, что Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа"

"Он должен немедленно выйти самостоятельно, но если он этого не сделает, такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", – подчеркнул Арахамия.

1 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. грн, пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, "уже все произошло".

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, как Трухин во время личной беседы сообщил ей, что не был за рулем авто во время ДТП.

13 октября стало известно, что сотрудники ГБР допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от фракции "Слуга народа", которые ежемесячно получают зарплаты в конвертах.

Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "Он, так сказать, бухгалтер. "Милый мой бухгалтер…" – сказал Богдан.

Теги: Украина, ДТП, авария, полицейский, Украинская правда, Слуга народа, Андрей Богдан, Давид Арахамия, Александр Трухин, Юлия Палийчук
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