"Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Мы потом найдемся и я тебя отблагодарю". "Украинская правда" выпустила расследование о ДТП с нардепом Трухиным

Журналистам удалось получить видео с камер полицейских, которые работали на месте аварии, и пообщаться с патрульным Сергеем Петриком, который первым прибыл на место ДТП. На видео депутат говорит: "Сереж. Иди сюда. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю".

Полицейский отвечает: "Не получится. С каким Денисом?"

Собеседник отвечает: "С [министром внутренних дел Украины Денисом] Монастырским".

Петрик узнал об аварии с пострадавшими на Бориспольском шоссе по радиосвязи.

"Так как я находился поблизости, максимально быстро поехал в этом направлении. Увидел неприятную картину. Очень сильно разбитые автомобили были, очень много людей, суматоха. Все бегали из стороны в сторону", – рассказал Петрик.

Журналисты отметили, что не знают, приобщено ли видео с камеры полицейского к материалам уголовного дела. На участке, где произошло ДТП, из-за ремонта были демонтированы камеры наблюдения.

В расследовании отмечается, что Трухин пытался покинуть место происшествия, мотивируя тем, что ему в 16.00 надо присутствовать на торжественном заседании Верховной Рады. Патрульный ему не разрешил уйти, сказав, что есть свидетели, которые утверждают, что за рулем авто был нардеп.

Трухин на видео отходит к обочине трассы и говорит: "Мы потом найдемся и я тебя отблагодарю... Забери этих долбо...бов и я уйду".

Петрик ответил Трухину, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

По словам полицейского, нардеп пытался его подкупить, обещал деньги и "решить вопросы со всеми участниками происшествия". Трухин перелез через отбойник, Петрик пошел за ним. В разговоре, который состоялся между ними в лесу, нардеп просит принести из багажника спортивную сумку.

"Там 150 тысяч", – сказал нардеп.

Петрик отметил, что после ДТП у Трухина были признаки алкогольного опьянения.

Показания о том, что за рулем Audi был нардеп, дал один из свидетелей аварии, который проезжал по трассе.

"В материалах дела это должно быть, показания свидетеля, который указал на Трухина", – уверяет полицейский.

От предложения написать пояснение о ДТП и пройти тест на драгере депутат отказался, он сказал, что спал на заднем сидении, а когда проснулся, "уже все произошло". Трухин также добавил, что не может писать, потому что у него дрожат руки.

Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от фракции "Слуги народа", которые ежемесячно получают зарплаты в конвертах.

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