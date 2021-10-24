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ПРОИСШЕСТВИЯ

За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина

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Трухин не говорил, кто был за рулем
Трухин не говорил, кто был за рулем
Фото: Слуга народу - Трухін Олександр - Округ 40 / Facebook

Государственное бюро расследований (ГБР) еще не выяснило, кто 23 августа в момент резонансного ДТП в Киеве управлял автомобилем Audi A8, в котором находился народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Об этом ГБР проинформировало 23 октября на запрос "Українських новин".

"Никакой новой информации на сегодня нет", – говорится в сообщении бюро.

Заключений по назначенным в деле 10 судебным экспертизам тоже пока нет.

Агентство пишет, что в материалах уголовного производства отсутствует видеозапись, на которой был бы зафиксирован момент столкновения. Их в ДБР не передавали ни свидетели, ни другие лица, отмечают "Українські новини".

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, как Трухин во время личной беседы сообщил ей, что не был за рулем авто во время ДТП.

13 октября стало известно, что сотрудники ГБР допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Теги: Киев, ДТП, автомобили, авария, следствие, Ford, экспертиза, Государственное бюро расследований, уголовное производство, автомобиль, Audi, ГБР, пассажиры, Александр Трухин, нардеп
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