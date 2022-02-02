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ПОЛИТИКА

НАБУ будет расследовать дело Трухина по статье о взяточничестве. Максимальное наказание – четыре года лишения свободы

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Трухин, как видно на видео с места аварии, предлагал взятку полицейскому
Трухин, как видно на видео с места аварии, предлагал взятку полицейскому
Фото: sluga-narodu.com

Уголовное производство в отношении нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Трухина Национальное антикоррупционное бюро будет расследовать по факту взяточничества. Об этом в Офисе генпрокурора сообщили "Укринформу" 2 февраля.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала сегодня, что поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным и что определила подследственность за НАБУ. Она не уточняла, какое именно нарушение будет расследовать бюро. 

"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 68 тыс. грн или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на такой же срок. 

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителяГлава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

31 августа в Нацполиции сообщили, что производство передано в Госбюро расследований13 октября в ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП". 

Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от "Слуги народа", которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах.

Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан говорил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "Он, так сказать, бухгалтер. "Милый мой бухгалтер…" – отметил Богдан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, взятка, НАБУ, уголовное производство, Слуга народа, Александр Трухин
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