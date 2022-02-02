В МВД отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским по делу о ДТП

В ведомстве напомнили, что уголовные производства, в которых Трухин как депутат может фигурировать, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Именно поэтому уголовное производство по факту ДТП было передано из Национальной полиции в ГБР.

"Подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что народный депутат Украины Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Так в ведомстве отреагировали на публикацию расследования "Украинской правды" в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с Монастырским.