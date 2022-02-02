Фракция "Слуга народа" планирует исключить Трухина 14 февраля – СМИ

В "Слуге народа" говорят, что никто не будет собирать 150 подписей для проведения внеочередного заседания Рады по поводу Трухина Фото: Александр Трухин / Facebook

"О происхождении видео нужно спрашивать у [экс-главы МВД] Арсена Борисовича [Авакова]. Что здесь говорить. Все очевидно. Фракция соберется 14 февраля, накануне пленарной недели. Где мы исключим Трухина, как это уже сделала партия", – заявил один из собеседников издания.

По его словам, никто не будет собирать 150 подписей для проведения внеочередного заседания Рады по этому поводу.

Другой собеседник подчеркнул, что "особо в чатах партии и фракции этот вопрос не обсуждают".

"Откровенно, вообще молчат. Почему именно сейчас "слили" Трухина? Не исключено, что набрасывают критическую массу "зашкваров" для того, чтобы потом распустить парламент. Потому отсутствие голосов в последнее время ведет все к тому", – поделился депутат.

Еще один парламентарий отметил, что "Трухин всегда был непростым депутатом".

"Заместитель [главы фракции Давида] Арахамии и мажоритарщик Днепропетровской области. Заместитель председателя бюджетного комитета. Он постоянно работал с группами "За майбутнє", "Довіра", с "Оппозиционной партией – За жизнь". Для меня поведение Трухина на видео – не удивление. Он постоянно себя так вел. Я лично видел это видео еще в начале декабря. Почему оно появилось именно сейчас? Это не наши внутренние разборки. Видео слило прежнее руководство МВД. И у него еще много таких "сюрпризов" для нас." По нашей информации есть видео, где Трухин в Полтаве пьет в ресторане, а затем садится за руль", – говорит депутат.