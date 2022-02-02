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Фракция "Слуга народа" планирует исключить Трухина 14 февраля – СМИ

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В "Слуге народа" говорят, что никто не будет собирать 150 подписей для проведения внеочередного заседания Рады по поводу Трухина
В "Слуге народа" говорят, что никто не будет собирать 150 подписей для проведения внеочередного заседания Рады по поводу Трухина
Фото: Александр Трухин / Facebook

Фракция "Слуга народа" планирует на заседании 14 февраля исключить нардепа Александра Трухина. Об этом LB.ua сообщили несколько источников в "Слуге народа". Такое решение последовало за публикацией видео, где Трухин предлагал полицейским деньги.

"О происхождении видео нужно спрашивать у [экс-главы МВД] Арсена Борисовича [Авакова]. Что здесь говорить. Все очевидно. Фракция соберется 14 февраля, накануне пленарной недели. Где мы исключим Трухина, как это уже сделала партия", – заявил один из собеседников издания.

По его словам, никто не будет собирать 150 подписей для проведения внеочередного заседания Рады по этому поводу. 

Другой собеседник подчеркнул, что "особо в чатах партии и фракции этот вопрос не обсуждают".

"Откровенно, вообще молчат. Почему именно сейчас "слили" Трухина? Не исключено, что набрасывают критическую массу "зашкваров" для того, чтобы потом распустить парламент. Потому отсутствие голосов в последнее время ведет все к тому", – поделился депутат.

Еще один парламентарий отметил, что "Трухин всегда был непростым депутатом".

"Заместитель [главы фракции Давида] Арахамии и мажоритарщик Днепропетровской области. Заместитель председателя бюджетного комитета. Он постоянно работал с группами "За майбутнє", "Довіра", с "Оппозиционной партией – За жизнь". Для меня поведение Трухина на видео – не удивление. Он постоянно себя так вел. Я лично видел это видео еще в начале декабря. Почему оно появилось именно сейчас? Это не наши внутренние разборки. Видео слило прежнее руководство МВД. И у него еще много таких "сюрпризов" для нас." По нашей информации есть видео, где Трухин в Полтаве пьет в ресторане, а затем садится за руль", – говорит депутат.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

С момента начала расследования правоохранители так и не установили окончательно, кто именно был за рулем автомобиля Audi во время аварии.

1 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, "уже все произошло".

На следующий день генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть новое производство по делу Трухина, им займется Национальное антикоррупционное бюро.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объявила 2 февраля об исключении депутата из политсилы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ДТП, авария, уголовное производство, Слуга народа, Александр Трухин
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