Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады для заслушания правоохранителей по делам против нардепов

Об этом говорится в заявлении Арахамии, опубликованном 2 февраля в Telegram пресс-секретарем фракции "Слуга народа" Юлией Палийчук.

"В последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов [Александра] Трухина (фракция "Слуга народа), [Сергея] Кузьминых ("Слуга народа"), [Олега] Воронько (внефракционный), [Артема] Дмитрука (внефракционный), [Петра] Порошенко ("Европейская солидарность"), [Виктора] Медведчука ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и устаревшим расследованиям в отношении [Александра] Юрченко (внефракционный) и [Ярослава] Дубневича ("За майбутнє"), – отметил Арахамия. – Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех".

Заявление Арахамии появилось после публикации 1 февраля расследования "Украинской правды", в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году.

На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (на видео не уточняется валюта. – "ГОРДОН"), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло".

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила 2 февраля, что Трухина исключили из рядов политсилы.

В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным. Подследственность она определила за НАБУ.

В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с главой ведомства Денисом Монастырским по делу о ДТП.