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Подозреваемый во взяточничестве нардеп от "Слуги народа" Кузьминых игнорирует повестки – НАБУ

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28 января НАБУ сообщило о разоблачении Кузьминых "на горячем" при получении 558 тыс. грн взятки
28 января НАБУ сообщило о разоблачении Кузьминых "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки
Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

В Национальном антикоррупционном бюро призвали народного депутата, которому подписали подозрение в получении 558 тыс. грн взятки, не игнорировать вызовы в правоохранительные органы. Об этом НАБУ сообщило в Telegram. Бюро не уточняет имя нардепа, но, судя по деталям дела, речь идет о депутате от "Слуги народа" Сергее Кузьминых.

В НАБУ отметили, что депутат проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля и не явился в правоохранительные органы.

"В то же время 31 января 2022 года лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ч. 1 ст. 139 Уголовного процессуального кодекса Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что уважительной причиной неприбытия в правоохранительные органы по вызову среди прочего является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения в больнице не является уважительной причиной неприбытия.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). 28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также Сергей Кузьминых – младший брат АТОшника Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками, пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, депутаты, больница, взятка, НАБУ, Слуга народа, нардеп, Сергей Кузьминых
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