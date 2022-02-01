Подозреваемый во взяточничестве нардеп от "Слуги народа" Кузьминых игнорирует повестки – НАБУ

В НАБУ отметили, что депутат проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля и не явился в правоохранительные органы.

"В то же время 31 января 2022 года лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ч. 1 ст. 139 Уголовного процессуального кодекса Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что уважительной причиной неприбытия в правоохранительные органы по вызову среди прочего является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения в больнице не является уважительной причиной неприбытия.