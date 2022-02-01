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В Раде объявили о выходе Воронько из состава фракции "Слуга народа"

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О выходе Воронько из состава "Слуги народа" объявили на заседании Рады 1 февраля
О выходе Воронько из состава "Слуги народа" объявили на заседании Рады 1 февраля
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 1 февраля официально объявил о выходе народного депутата Олега Воронько из состава фракции "Слуга народа".

Прямую трансляцию первого заседания седьмой сессии IX созыва парламента вел телеканал "Рада" в YouTube.

"Поступило заявление от народного депутата Олега Воронько… Сообщаю о выходе из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – сказал Стефанчук.

Воронько, который является также членом межфракционного объединения "Разумная политика", сообщил о решении выйти из состава фракции "Слуга народа" 1 февраля в кулуарах парламента.

В ходе выступления с трибуны Рады парламентарий заявил, что "власть начала травить депутатов, имеющих собственную точку зрения на то, что на самом деле происходит в стране, давить на тех, кто решил поддержать объединение "Разумная политика" и кто считает нужным голосовать так, как говорит совесть, а не так, как хотят в Офисе президента".

Воронько отметил, что после его вступления в команду экс-спикера Дмитрия Разумкова "в Офисе президента совсем снесло крышу".

Нардеп рассказал, что утром 28 января прошли "одновременные обыски с привлечением вооруженных спецназначенцев" у него дома, в домах его сына, его родственников и друзей. Он назвал это "акцией запугивания несогласных с позицией Банковой депутатов монобольшинства".

Контекст:

Государственное бюро расследований проводило обыски у Воронько 28 января. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по факту подделки документов. 

В ГБР отметили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), касательно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

В ГБР также сообщили, что во время судебного рассмотрения в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем освобождении от должности директора, чем, возможно, ввел в заблуждение суд.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Воронько – член комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике. 

В июне 2020 года общественная организация "Комитет избирателей Украины" проанализировала декларации народных депутатов на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и выяснила, что в топ-3 самых богатых депутатов от "Слуги народа" вошли Воронько, задекларировавший 123 млн грн, Александр Сова (79 млн грн) и Андрей Герус (38 млн грн). 

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. 

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

В состав МФО входят 25 нардепов из состава фракций "Слуга народа" и "Батьківщина", а также внефракционные. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, парламент, Слуга народа, Руслан Стефанчук, объединение, заседание, Олег Воронько, нардеп, Разумная политика
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