В Раде объявили о выходе Воронько из состава фракции "Слуга народа"

О выходе Воронько из состава "Слуги народа" объявили на заседании Рады 1 февраля Фото: rada.gov.ua

Прямую трансляцию первого заседания седьмой сессии IX созыва парламента вел телеканал "Рада" в YouTube.

"Поступило заявление от народного депутата Олега Воронько… Сообщаю о выходе из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – сказал Стефанчук.

Воронько, который является также членом межфракционного объединения "Разумная политика", сообщил о решении выйти из состава фракции "Слуга народа" 1 февраля в кулуарах парламента.

В ходе выступления с трибуны Рады парламентарий заявил, что "власть начала травить депутатов, имеющих собственную точку зрения на то, что на самом деле происходит в стране, давить на тех, кто решил поддержать объединение "Разумная политика" и кто считает нужным голосовать так, как говорит совесть, а не так, как хотят в Офисе президента".

Воронько отметил, что после его вступления в команду экс-спикера Дмитрия Разумкова "в Офисе президента совсем снесло крышу".

Нардеп рассказал, что утром 28 января прошли "одновременные обыски с привлечением вооруженных спецназначенцев" у него дома, в домах его сына, его родственников и друзей. Он назвал это "акцией запугивания несогласных с позицией Банковой депутатов монобольшинства".