Нардеп Воронько, которого обыскало ГБР, решил выйти из фракции "Слуга народа"

"Я, Воронько Олег, принял решение выйти из фракции "Слуга народа"... Заявление о выходе из фракции я еще не передал руководству, но сегодня сделаю это", – сказал нардеп журналистам.

Воронько является также членом межфракционного объединения "Разумная политика".

Нардеп заявил в ходе выступления с трибуны Рады, что "власть начала травить депутатов, имеющих собственную точку зрения на то, что на самом деле происходит в стране, давить на тех, кто решил поддержать объединение "Разумная политика" и кто считает нужным голосовать так, как говорит совесть, а не так, как хотят в Офисе президента".

Воронько отметил, что после его вступления в команду экс-спикера Дмитрия Разумкова "в Офисе президента совсем снесло крышу".

Нардеп рассказал, что утром 28 января прошли "одновременные обыски с привлечением вооруженных спецназначенцев" у него дома, в домах его сына, его родственников и друзей.

"Это просто акция запугивания несогласных с позицией Банковой депутатов монобольшинства… Офис президента устраивает преследование политических оппонентов", – подчеркнул Воронько.

Разумков назвал выход Воронько из фракции "Слуга народа" "мудрым шагом", брифинг в кулуарах парламента опубликован в Facebook экс-спикера.

"В связи с давлением, которое на него оказывается… когда были обыски у него и у родных в совершенно надуманном деле… по которому не приходят с обысками, ничего не изымают. Просто это средство для создания давления на народного депутата Украины. Он сегодня вышел из фракции "Слуга народа". Я уверен, что это правильный, мудрый шаг", – прокомментировал Разумков.