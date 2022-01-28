ГБР проводит обыски у народного депутата, его подозревают в подделке документов

"В рамках уголовного производства по факту подделки документов ГБР проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц", – сказано в сообщении.

Отмечено, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности) касаемо его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

В ГБР сообщили, что во время судебного рассмотрения в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем освобождении от должности директора, чем, возможно, ввел в заблуждение суд.

В ведомстве не называют фамилии депутата, но "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет об Олеге Воронько.

Подтверждает эту информацию бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

"Сегодня к нашему коллеге из межфракционного объединения "Разумная политика" Олегу Воронько приехали сотрудники ГБР. Их обвинения в его адрес привлечены за уши. Сейчас направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже", – написал он в Telegram.