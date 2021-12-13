НАБУ в деле по подозрению в коррупции провело обыски у чиновницы "Укрзалізниці", которую вернуло на работу нынешнее руководство – СМИ

В материалах дела идет речь о контрактах на поставку туалетов по завышенной цене – около 1 млн грн за комплект, пишут "Наші гроші" Фото: depositphotos.com

Журналисты ссылаются на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины от 19 ноября, они пишут, что дело открыто по обращению народного депутата от "Слуги народа", главы временной следственной комиссии ВР по проверке деятельности "Укрзалізниці" Юлии Гришиной.

"Следствие установило, что в 2017 году ЦОП провел три закупки вакуумных туалетов для пассажирских вагонов, в результате чего были заключены договоры с ООО "Научно-производственное объединение "МДС" на общую сумму 61,73 млн грн и с ООО "НПП "Рост" на сумму 225,09 млн грн. Детективы получили информацию, что тогдашняя владелица "НПП "Рост" Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду должностным лицам "Укрзалізниці" и ЦОП для победы в тендерах. Это позволило фирме получить контракты на поставку туалетов по завышенной цене – около 1 млн грн за комплект (два унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посреди вагона). В суде детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на проведение обыска у Пароновой и у тогдашнего замдиректора департамента материально-технического обеспечения Таисии Олейник. Напомним, ее вернуло на работу в "Укрзалізниці" осенью этого года новое руководство госкомпании. С осени 2021 года, по данным НАБУ, она занимает должность директора департамента закупок "Укрзалізниці", – сказано в расследовании "Наших грошей".

Авторы материала отметили, что в начале декабря детективы НАБУ провели обыски у Олейник и Пароновой, а также у Григория Бойко, который 26 октября – также уже при новом руководстве железной дороги – получил должность члена правления "Укрзалізниці". При предыдущем руководстве Бойко был директором по инженерно-техническому обеспечению.

Журналисты проекта писали, что в сентябре 2021 года филиал "Пассажирская компания" АО "Украинская железная дорога" закупил запчасти к вакуумным туалетам: по сравнению с 2017 годом кнопки для смыва с 5900 грн подорожали до 6790 грн, а сидения для унитазов – с 8200 до 9456 грн.