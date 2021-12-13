ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

НАБУ в деле по подозрению в коррупции провело обыски у чиновницы "Укрзалізниці", которую вернуло на работу нынешнее руководство – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В материалах дела идет речь о контрактах на поставку туалетов по завышенной цене около 1 млн грн за комплект, пишут "Наші гроші"
В материалах дела идет речь о контрактах на поставку туалетов по завышенной цене – около 1 млн грн за комплект, пишут "Наші гроші"
Фото: depositphotos.com

Проект журналистских расследований "Наші гроші" сообщил 10 декабря, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают владелицу ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" Любовь Паронову в том, что она давала взятки должностным лицам филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) "Укрзалізниці" при закупке вагонных туалетов в 2017 году. В начале декабря детективы провели обыски у Пароновой, а также у тогдашнего заместителя директора департамента материально-технического обеспечения Таисии Олейник, которая, по данным авторов материала, вернулась на работу в "Укрзалізницю" осенью 2021 года.

Журналисты ссылаются на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины от 19 ноября, они пишут, что дело открыто по обращению народного депутата от "Слуги народа", главы временной следственной комиссии ВР по проверке деятельности "Укрзалізниці" Юлии Гришиной.

"Следствие установило, что в 2017 году ЦОП провел три закупки вакуумных туалетов для пассажирских вагонов, в результате чего были заключены договоры с ООО "Научно-производственное объединение "МДС" на общую сумму 61,73 млн грн и с ООО "НПП "Рост" на сумму 225,09 млн грн. Детективы получили информацию, что тогдашняя владелица "НПП "Рост" Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду должностным лицам "Укрзалізниці" и ЦОП для победы в тендерах. Это позволило фирме получить контракты на поставку туалетов по завышенной цене – около 1 млн грн за комплект (два унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посреди вагона). В суде детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на проведение обыска у Пароновой и у тогдашнего замдиректора департамента материально-технического обеспечения Таисии Олейник. Напомним, ее вернуло на работу в "Укрзалізниці" осенью этого года новое руководство госкомпании. С осени 2021 года, по данным НАБУ, она занимает должность директора департамента закупок "Укрзалізниці", – сказано в расследовании "Наших грошей".

Авторы материала отметили, что в начале декабря детективы НАБУ провели обыски у Олейник и Пароновой, а также у Григория Бойко, который 26 октября – также уже при новом руководстве железной дороги – получил должность члена правления "Укрзалізниці". При предыдущем руководстве Бойко был директором по инженерно-техническому обеспечению.

Журналисты проекта писали, что в сентябре 2021 года филиал "Пассажирская компания" АО "Украинская железная дорога" закупил запчасти к вакуумным туалетам: по сравнению с 2017 годом кнопки для смыва с 5900 грн подорожали до 6790 грн, а сидения для унитазов – с 8200 до 9456 грн.

Теги: коррупция, Укрзалізниця, железная дорога, тендер, расследование, взятка, НАБУ, подозрение, обыски, Наші гроші, Юлия Гришина, туалет, госкомпании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  "Мария, а каково это – быть дурой?" Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала
  "Мария, а каково это – быть дурой?" Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
"Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней". Волочкова рассказала о личной утрате
"Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней". Волочкова рассказала о личной утрате
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (174151)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (142341)
3
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (41481)
4
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (28165)
5
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (26991)
6
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (26654)
7
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (23964)
8
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (18624)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS