Суд арестовал средства нардепа Дубневича

По решению суда арестованы более $100 тыс. и более €100 тыс. нардепа Ярослава Дубневича, которые были изъяты у него во время обысков.

Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

По решению суда арестованы более $100 тыс. и более €100 тыс., которые были изъяты у народного депутата во время обысков.

Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде. Постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение пяти дней с момента его объявления.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзалізниці". В 2015–2016 годах через филиал УЗ "Центр обеспечения производства" была закуплена стрелочная продукция по завышенным ценам. Разницу в стоимости участники схемы поделили между собой, утверждает следствие.

17 октября 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Дубневича. 31 октября Рада приняла постановление о согласии на привлечение депутата к ответственности, его задержание и арест. В этот же день Дубневичу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

ВАКС избирал меру пресечения для Дубневича в течение двух дней. Нардепа были готовы взять на поруки девять депутатов. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на содержании Дубневича под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога, защита утверждала, что у него нет таких средств. В итоге 2 ноября ВАКС решил, что Дубневич должен внести залог в 100 млн грн.

7 ноября суд арестовал Дубневича до с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн. Дубневич покинул СИЗО, но сдал загранпаспорт и обязан был носить электронный браслет. В феврале прошлого года это обязательство с него сняли, сообщали "Українські новини".