ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд арестовал средства нардепа Дубневича

По решению суда арестованы более $100 тыс. и более €100 тыс. нардепа Ярослава Дубневича, которые были изъяты у него во время обысков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзалізниці"
Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзалізниці"
Фото: Депутатська група "Партія "За майбутнє" / Facebook

Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

По решению суда арестованы более $100 тыс. и более 100 тыс., которые были изъяты у народного депутата во время обысков.

Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде. Постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение пяти дней с момента его объявления.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзалізниці". В 2015–2016 годах через филиал УЗ "Центр обеспечения производства" была закуплена стрелочная продукция по завышенным ценам. Разницу в стоимости участники схемы поделили между собой, утверждает следствие.

17 октября 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Дубневича. 31 октября Рада приняла постановление о согласии на привлечение депутата к ответственности, его задержание и арест. В этот же день Дубневичу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

ВАКС избирал меру пресечения для Дубневича в течение двух дней. Нардепа были готовы взять на поруки девять депутатов. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на содержании Дубневича под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога, защита утверждала, что у него нет таких средств. В итоге 2 ноября ВАКС решил, что Дубневич должен внести залог в 100 млн грн.

7 ноября суд арестовал Дубневича до с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн. Дубневич покинул СИЗО, но сдал загранпаспорт и обязан был носить электронный браслет. В феврале прошлого года это обязательство с него сняли, сообщали "Українські новини".

Теги: Верховная Рада, Укрзалізниця, депутаты, Ярослав Дубневич, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
Кекелия показала девятимесячного сына
Кекелия показала девятимесячного сына
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
"Так странно", "Какой смысл в этих видео?". Спирс станцевала под Билли Айлиш
"Так странно", "Какой смысл в этих видео?". Спирс станцевала под Билли Айлиш
"Я могу ее назвать моей второй мамой!". Успенская показала свою родственницу
"Я могу ее назвать моей второй мамой!". Успенская показала свою родственницу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
Апина, сидя на унитазе, обратилась к СБУ и призналась, что проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, обратилась к СБУ и призналась, что проникала в Украину "тайными тропами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS