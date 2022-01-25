Венедиктова о поведении Дмитрука в Одесском горсовете: Отрывок из фильма о гангстерах, актер отрывается от погони после ограбления банка

"Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка. Но нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями общины города Одессы. Сведения немедленно внесены в ЕРДР, и мы обязательно разберемся, кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", – пообещала генпрокурор.

Она обратилась к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти, и напомнила, что за Украиной сейчас очень внимательно наблюдают "со всех уголков планеты".

"Мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть!" – потребовала Венедиктова.

25 января сотрудники КП "Муніципальна варта" пытались не пропустить нардепа и его помощников на заседание комиссии горсовета, которая должна была рассматривать отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия". Дмитрук ворвался силой, перевернул столы и разбросал бумаги. Открыто производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате стычки, по данным полиции, пострадали трое охранников. Издание Odessit.ua сообщило, что травмы получил также 80-летний пенсионер Вячеслав Колин, который принес документы на заседание комиссии – он упал, а сломанный Дмитруком стол свалился ему на ногу. Сотрудники горсовета вызвали пенсионеру "скорую".

Позднее Дмитрук заявил в Facebook, что он и его помощники "заставили уважать законные права одесситов и средств массовой информации на участие в местном самоуправлении".