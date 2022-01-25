Венедиктова о поведении Дмитрука в Одесском горсовете: Отрывок из фильма о гангстерах, актер отрывается от погони после ограбления банка

"Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка. Но нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями общины города Одессы. Сведения немедленно внесены в ЕРДР, и мы обязательно разберемся, кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", – пообещала генпрокурор.
Она обратилась к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти, и напомнила, что за Украиной сейчас очень внимательно наблюдают "со всех уголков планеты".
"Мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть!" – потребовала Венедиктова.
25 января сотрудники КП "Муніципальна варта" пытались не пропустить нардепа и его помощников на заседание комиссии горсовета, которая должна была рассматривать отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия". Дмитрук ворвался силой, перевернул столы и разбросал бумаги. Открыто производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В результате стычки, по данным полиции, пострадали трое охранников. Издание Odessit.ua сообщило, что травмы получил также 80-летний пенсионер Вячеслав Колин, который принес документы на заседание комиссии – он упал, а сломанный Дмитруком стол свалился ему на ногу. Сотрудники горсовета вызвали пенсионеру "скорую".
Позднее Дмитрук заявил в Facebook, что он и его помощники "заставили уважать законные права одесситов и средств массовой информации на участие в местном самоуправлении".
Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области. Депутат-мажоритарщик, был избран в нардепы в 133-м округе в Одессе. Владеет двумя одесскими спортклубами, заявлял о намерении баллотироваться в мэры города, но в списке кандидатов его не было. Говорил, что считает "педофилом" и наркоманом Александра Ройтбурда – известного украинского художника, умершего 8 августа. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, он является одним из нардепов-антивакцинаторов.
16 ноября 2021 года Дмитрука исключили из состава монобольшинства, о причинах такого решения не сообщалось, но с 8 ноября было известно, что он решил присоединиться к межфракционному объединению "Разумная политика", которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. О создании самого МФО официально объявили в Раде 16 ноября. Перед этим Разумков заявлял о давлении офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение.