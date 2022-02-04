Патрульных, которые приезжали на место ДТП с Трухиным, вызвали на допросы в НАБУ и ГБР – Аваков

"[Генеральный прокурор Украины Ирина] Венедиктова возбудила уголовное дело по попытке дачи взятки – оно должно быть немедленно и быстро реализовано, а пока что я знаю, что патрульных этих вызвали на допросы в ГБР, в НАБУ и так далее. И сейчас еще их, не дай бог, обвинят в чем-то", – сказал он.

1 февраля "Украинская правда" обнародовала видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Записи с камер полицейских, по словам Авакова, должны были быть уничтожены через месяц, но, по всей вероятности, их скопировал и передал журналистам кто-то из полиции.