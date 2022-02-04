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Видео: Shuster online / YouTube

ДТП с Трухиным, "слуги народа", российская агрессия. В эфир выходит "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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4 февраля в 21.00 на каналах "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online начинается ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В программе будут обсуждать резонансное ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, действия монобольшинства в Верховной Раде, а также покажут эксклюзивное интервью с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин об угрозах войны Украины с Россией.

На эфир приглашались:

  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Алексей Сухачев, директор Государственного бюро расследований;
  • Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа";
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);
  • Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019–2020);
  • Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003, 2004–2005, 2007);
  • Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады (2019–2021);
  • Сергей Власенко, народный депутат от ВО "Батьківщина", член комитета Рады по вопросам правовой политики;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Валерий Чалый, посол Украины в США (2015–2019);
  • Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде (2015–2021);
  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
  • Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".
  • Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Теги: США, ДТП, Арсен Аваков, Андрей Шевченко, Святослав Пискун, депутаты, Алексей Гончаренко, Дмитрий Кулеба, расследование, политика, российская агрессия, ток-шоу, Руслан Рябошапка, Денис Монастырский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, Кристина Квин, Свобода слова Савика Шустера, Александр Трухин, Алексей Сухачев, нардеп
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