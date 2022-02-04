ДТП с Трухиным, "слуги народа", российская агрессия. В эфир выходит "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В программе будут обсуждать резонансное ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, действия монобольшинства в Верховной Раде, а также покажут эксклюзивное интервью с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин об угрозах войны Украины с Россией.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".