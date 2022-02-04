ДТП с Трухиным, "слуги народа", российская агрессия. В эфир выходит "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

В программе будут обсуждать резонансное ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, действия монобольшинства в Верховной Раде, а также покажут эксклюзивное интервью с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин об угрозах войны Украины с Россией.

На эфир приглашались:

Денис Монастырский, министр внутренних дел;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;

Алексей Сухачев, директор Государственного бюро расследований;

Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа";

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019–2020);

Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003, 2004–2005, 2007);

Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады (2019–2021);

Сергей Власенко, народный депутат от ВО "Батьківщина", член комитета Рады по вопросам правовой политики;

Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";

Валерий Чалый, посол Украины в США (2015–2019);

Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде (2015–2021);

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".

Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".