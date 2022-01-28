Как украинцам защитить страну и что делать, если пропадет связь. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире будут обсуждать, как действовать украинцам, если начнется новое вторжение России, если отключат свет и связь. Гостям предложат говорить о том, как гражданам защитить страну, обсудить связь Олимпиады в Пекине с вероятностью нападения. Также среди тем дискуссии – отказ властей приходить на программу.

На эфир приглашены:

Виталий Кличко – городской голова Киева;

городской голова Киева; Сергей Кривонос – генерал Вооруженных сил Украины;

генерал Вооруженных сил Украины; Сергей Притула – волонтер, общественный деятель;

волонтер, общественный деятель; Евгений Киселев – журналист, политический обозреватель;

журналист, политический обозреватель; Наталия Королевская – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Сергей Рахманин – народный депутат от партии "Голос";

народный депутат от партии "Голос"; Андрей Загороднюк – министр обороны Украины (2019–2020);

министр обороны Украины (2019–2020); Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (2014–2019);

министр иностранных дел Украины (2014–2019); Андрей Илларионов – эксперт "Украинского института будущего";

эксперт "Украинского института будущего"; Ирина Щиголь – резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны;

резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны; Елена Билецкая – глава "Украинского женского караула";

глава "Украинского женского караула"; Марк Бабот – подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

От участия в ток-шоу отказались: Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников – министр обороны Украины, Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины, Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ, Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны ВСУ.