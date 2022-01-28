Как украинцам защитить страну и что делать, если пропадет связь. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире будут обсуждать, как действовать украинцам, если начнется новое вторжение России, если отключат свет и связь. Гостям предложат говорить о том, как гражданам защитить страну, обсудить связь Олимпиады в Пекине с вероятностью нападения. Также среди тем дискуссии – отказ властей приходить на программу.
На эфир приглашены:
- Виталий Кличко – городской голова Киева;
- Сергей Кривонос – генерал Вооруженных сил Украины;
- Сергей Притула – волонтер, общественный деятель;
- Евгений Киселев – журналист, политический обозреватель;
- Наталия Королевская – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Сергей Рахманин – народный депутат от партии "Голос";
- Андрей Загороднюк – министр обороны Украины (2019–2020);
- Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (2014–2019);
- Андрей Илларионов – эксперт "Украинского института будущего";
- Ирина Щиголь – резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны;
- Елена Билецкая – глава "Украинского женского караула";
- Марк Бабот – подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.
От участия в ток-шоу отказались: Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников – министр обороны Украины, Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины, Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ, Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны ВСУ.