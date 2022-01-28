ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Если Путин нападет. 28 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 28 января в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", темой обсуждения станет возможное вторжение российских войск на территорию Украины. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости студии обсудят, что делать украинцам, если начнется вторжение, как им защитить свои семьи и страну.

"Нападет ли Путин и при чем здесь Олимпиада в Китае? Сможет ли дипломатия остановить войну? Почему власти отказываются приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?" – эти вопросы будут обсуждать в эфире ток-шоу, как отмечается в его анонсе.

На эфир приглашены:

  • Виталий Кличко  городской голова Киева;
  • Сергей Кривонос  генерал Вооруженных сил Украины;
  • Сергей Притула  волонтер, общественный деятель;
  • Евгений Киселев  журналист, политический обозреватель;
  • Наталия Королевская  народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Сергей Рахманин  народный депутат от партии "Голос";
  • Андрей Загороднюк  министр обороны Украины (2019–2020);
  • Павел Климкин  министр иностранных дел Украины (2014–2019);
  • Андрей Илларионов  эксперт "Украинского института будущего";
  • Ирина Щиголь  резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны;
  • Елена Билецкая  глава "Украинского женского караула";
  • Марк Бабот  подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

От участия в ток-шоу отказались: Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников – министр обороны Украины, Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины, Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ, Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны ВСУ.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. 

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере G
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере G
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье няни
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье няни
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (230967)
2
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (123806)
3
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (110219)
4
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (78806)
5
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (76617)
6
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (70068)
7
"Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой (65745)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (64209)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS