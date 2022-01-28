Если Путин нападет. 28 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят, что делать украинцам, если начнется вторжение, как им защитить свои семьи и страну.
"Нападет ли Путин и при чем здесь Олимпиада в Китае? Сможет ли дипломатия остановить войну? Почему власти отказываются приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?" – эти вопросы будут обсуждать в эфире ток-шоу, как отмечается в его анонсе.
На эфир приглашены:
От участия в ток-шоу отказались: Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников – министр обороны Украины, Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины, Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ, Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны ВСУ.
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".