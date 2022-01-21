Аваков – украинским политикам: Надо набраться духа, бросить обиды и обидки и поработать немножко на страну

Аваков: Не надо объединяться вокруг президента Зеленского, президента Порошенко. Надо объединяться вокруг Украины Фото: Arsen Avakov / Facebook

"Не надо объединяться вокруг президента [Владимира] Зеленского, президента [Петра] Порошенко. Надо объединяться вокруг Украины. И в этих условиях не может быть оппозиционности. Я готов помочь президенту Зеленскому. Порошенко готов помочь президенту Зеленскому. [Экс-премьер Арсений] Яценюк готов помочь президенту Зеленскому, [экс-глава парламента Дмитрий] Разумков готов помочь президенту Зеленскому. Надо только набраться духа, сесть всем за стол, бросить обиды и обидки и поработать немножко на страну", – считает Аваков.

Бывший глава МВД уверен, что подобное поведение украинской власти замотивирует Запад сильнее помогать Украине в борьбе с агрессией РФ.

"И когда посмотрят на такое наше поведение, то Запад будет реагировать еще более ответственно. И оружие получим, и финансовую поддержку получим. Только мы должны быть взрослыми", – подчеркнул он.