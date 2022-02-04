На ток-шоу Шустера, посвященное ДТП с Трухиным, не пришли ни глава МВД, ни руководитель ГБР

Он подчеркнул, что на эфир приглашались, но не пришли:

Говоря о нардепе, фигурирующем в истории с ДТП, Шустер отметил, что "это единственный человек", которого он понимает, "почему он не пришел".

Остальные приглашенные на "Свободу слова Савика Шустера" пришли.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с Монастырским.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.

Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.