Монастырский о ДТП с Трухиным: Если бы он мне позвонил, был бы послан в тот же миг

"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои бывшие коллеги, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может", – сказал министр.
Он также объяснил, какова была бы его реакция, если бы Трухин ему позвонил.
"Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же миг. Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все, что оно совершило", – подчеркнул Монастырский.
УНН отмечает, что министр ответил также на вопрос о своей вероятной отставке после инцидента с Трухиным.
"Не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – подчеркнул Монастырский.
23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".
В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
31 августа в Нацполиции сообщили, что производство передано в Госбюро расследований. 13 октября в ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с Монастырским.
Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.
В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП". Глава МВД видел видео, которое сняли полицейские на месте аварии, через несколько дней после ДТП, сказала главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она уверена, что Трухина покрывали.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.
Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от "Слуги народа", которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Он называл нардепа "бухгалтером".
Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. "Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии "Слуга народа", – отметил президент, комментируя появление видео.