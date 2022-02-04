Монастырский о ДТП с Трухиным: Если бы он мне позвонил, был бы послан в тот же миг

Монастырский считает, что оснований для его отставки нет Фото: mvs.gov.ua

"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои бывшие коллеги, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может", – сказал министр.

Он также объяснил, какова была бы его реакция, если бы Трухин ему позвонил.

"Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же миг. Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все, что оно совершило", – подчеркнул Монастырский.

УНН отмечает, что министр ответил также на вопрос о своей вероятной отставке после инцидента с Трухиным.

"Не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – подчеркнул Монастырский.