Может ударить сильнее, чем "вагнергейт" – Аваков о последствиях скандала с Трухиным

"У меня есть один товарищ на букву "Б". Он мне когда-то сказал: "У него [Зеленского] закончатся рейтинги и ему перестанут верить, когда он впервые соврет". Примерно год назад он ко мне приходит и говорит: "Смотри, он [президент] уже соврал, я ему уже не верю. Он начнет врать дальше – это заметят все и ему конец как политику", – отметил экс-глава МВД.
Он также рассказал, когда и почему перестал верить украинскому президенту.
"У меня закончилась вера в его принципы, когда я понял, что не могу с ним работать. Мы не совпадаем в некоторых вещах. И в этот момент я ушел в отставку, а он остался работать. Потому что за него голосовал украинский народ, не за меня. И он должен нести эту ответственность сейчас. Мне жаль, что вместо того, чтобы заниматься серьезной работой – международными встречами, кризисом – его поглощает ответственность за ошибки, которые он допустил и допускает. И эти ошибки принципиальны. К сожалению для него, это будет гораздо больше бить по нему, чем что-либо", – подчеркнул Аваков.
По его мнению, последствия инцидента с депутатом Трухиным будут превышать даже международные скандалы, в которые попадала нынешняя украинская власть.
"Я считаю, что этот скандал очень понятный для людей. Его очень понятно изложили журналисты из "Украинской правды". Он по последствиям будет для него [Зеленского] сопоставим с "вагнергейтом", а может даже и больше", — предположил Аваков.
В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".
В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
31 августа в Нацполиции сообщили, что производство передано в Госбюро расследований. 13 октября в ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.
В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП". Глава МВД видел видео, которое сняли полицейские на месте аварии, через несколько дней после ДТП, сказала главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она уверена, что Трухина покрывали.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.
Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от "Слуги народа", которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Он называл нардепа "бухгалтером".
Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. "Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии "Слуга народа", – отметил президент, комментируя появление видео.