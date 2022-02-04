Может ударить сильнее, чем "вагнергейт" – Аваков о последствиях скандала с Трухиным

Аваков: Ошибки Зеленского будут бить по нему больше, чем что-либо Фото: Ян Дорбоносов / Gordonua.com

"У меня есть один товарищ на букву "Б". Он мне когда-то сказал: "У него [Зеленского] закончатся рейтинги и ему перестанут верить, когда он впервые соврет". Примерно год назад он ко мне приходит и говорит: "Смотри, он [президент] уже соврал, я ему уже не верю. Он начнет врать дальше – это заметят все и ему конец как политику", – отметил экс-глава МВД.

Он также рассказал, когда и почему перестал верить украинскому президенту.

"У меня закончилась вера в его принципы, когда я понял, что не могу с ним работать. Мы не совпадаем в некоторых вещах. И в этот момент я ушел в отставку, а он остался работать. Потому что за него голосовал украинский народ, не за меня. И он должен нести эту ответственность сейчас. Мне жаль, что вместо того, чтобы заниматься серьезной работой – международными встречами, кризисом – его поглощает ответственность за ошибки, которые он допустил и допускает. И эти ошибки принципиальны. К сожалению для него, это будет гораздо больше бить по нему, чем что-либо", – подчеркнул Аваков.

По его мнению, последствия инцидента с депутатом Трухиным будут превышать даже международные скандалы, в которые попадала нынешняя украинская власть.

"Я считаю, что этот скандал очень понятный для людей. Его очень понятно изложили журналисты из "Украинской правды". Он по последствиям будет для него [Зеленского] сопоставим с "вагнергейтом", а может даже и больше", — предположил Аваков.

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