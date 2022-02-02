Монастырский видел видео полицейских с Трухиным через несколько дней после ДТП – главред "Украинской правды"

Об этом главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева рассказала в комментарии каналу "Украина 24" 2 февраля.

1 февраля вечером "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи слышно, как Трухин сказал, что "поговорит" с Монастырским.

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским, и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП".

"Денис Монастырский видел видео с камер полицейских через несколько дней после ДТП, – сказала Мусаева, ссылаясь на источники "Украинской правды". – Видел ли это видео [президент Украины Владимир] Зеленский и, например, глава ГБР [Алексей] Сухачев? У меня этих данных нет. Но у меня вызывает удивление: если действительно Монастырский это видео видел и Национальная полиция передавала это дело в ГБР, почему они не присоединили это видео в качестве доказательств? Поэтому мне кажется, что история с тем, что сегодня Трухина исключили с партии, – это, наверное, хорошо, и то, что его, скорее всего, исключат из фракции, – тоже. Но тут, мне кажется, нужно уже каким-то образом требовать отставки или ответственности для руководителей правоохранительных органов. Потому что речь идет о том, что общество не знало эти факты и Трухина покрывали. Это называется так, и мы можем говорить об этом откровенно".