Аваков рассказал, знал ли Зеленский правду о ДТП с Трухиным

Аваков: Поверить в то, что руководство министерства не знало о ДТП и не видело этих фактов – ну это нужно быть очень наивным человеком Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"Если [Зеленский видел видео], то почему, понимая последствия и резонанс такого видео, которое, конечно же, прорвалось наружу, он все равно покрывал своего соратника Трухина? А это значит, что он был почему-то очень важен для него", – спросила ведущая программы, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Аваков в ответ рассказал, что когда он был главой МВД, правоохранители постоянно мониторили определенную категорию госслужащих и высокопоставленных лиц.

"Потому что если с ними что-то происходило, это могло повлечь последствия. Поэтому существовало правило вертикального доклада. Если депутат, сотрудник какого-то министерства, казначейства или высокопоставленные военнослужащие попадали в такого рода ситуации, всегда был вертикальный доклад. Если это происходило ночью, я в семь утра получал информацию, если днем, то через час–два, если не был занят. Ну, максимум, через три часа. Поверить в то, что руководство министерства не знало об этом и не видело этих фактов – ну это нужно быть очень наивным человеком. Дальше, конечно же, знал и Зеленский. В каком объеме знал? Может ему сказали: "Да там все нормально, обычно, нормальный пацан, не надо реагировать". Он ответил: "Ну, да. Он же наш". А может он что-то и видел", – ответил экс-глава МВД.

Аваков добавил: у него нет сомнений, что видео, которое сняли полицейские на месте ДТП, сейчас лежит "в каком-нибудь шкафчике у высокого руководства, или министерства или страшно подумать где".

На вопрос о том, какую валюту предлагал полицейским Трухин, Аваков сказал: "Я по логике вещей понял, что доллары. Я думаю, что такие как Трухин, гривной не оперируют".

ВИДЕО