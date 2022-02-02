ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Вы потом тихонечко в лес уйдете все. Вслед за Трухиным". Реакция сетей на видео общения Трухина с полицейским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трухина (на фото) называют близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому
Трухина (на фото) называют близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому
Фото: sluga-narodu.com

1 февраля вечером "Украинская правда" обнародовала расследование о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло в августе прошлого года.

Журналистам удалось получить видео с камер полицейских, которые работали на месте аварии, и пообщаться с патрульным Сергеем Петриком, который первым прибыл на место ДТП. На видео депутат говорит: "Сережа, иди сюда. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю. С [министром внутренних дел Украины Денисом] Монастырским". 

На записи также видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс., которые якобы были в сумке в багажнике автомобиля (валюта не уточнялась, но экс-глава МВД Арсен Аваков пишет, что речь о долларах), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло".

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским, и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП". 

После публикации расследования "Украинской правды" глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ

Соцсети активно обсуждают случившееся, слова Трухина, сказанные полицейским, разобрали на цитаты, они стали поводом для мемов, шуток и сарказма. Издание "ГОРДОН" приводит подборку лучших.

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева поделилась своими наблюдениями. 

"Это был конец октября 2019 года. В то время утром я часто работала в кафе напротив Верховной Рады. И однажды за соседним столиком оказалась компания нардепов. Пили кофе и громко обсуждали текущие политические вопросы. Настолько громко, что в какой-то момент я полностью сосредоточилась только на их разговоре. Среди этой группки молодых лиц очень сильно выделялось одно – явный мажор, козырявший знакомствами, финансовыми достижениями, а еще поразительным словарным запасом нецензурной брани. Фамилию депутата я тогда не знала, но помню, что поражена была очень сильно. И подумала, что рано или поздно деятель себя еще обязательно проявит. Затем офф зе рекорд рассказали, что этот "слуга" курирует неофициальные бюджетные вопросы президентской фракции. Как вы догадались, нардепом из кафе был Трухин. Впрочем, видео с патрульной камеры удивило даже меня, несмотря на уже давно сформированный негативный образ. А еще я до сих пор не понимаю, что нужно было пить и в каком количестве, чтобы быть в таком состоянии через два часа после выезда из Полтавы и полтора часа после ДТП, то есть суперстрессовой ситуации", – написала она. 

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224502109276782

"Зря команда [президента Владимира] Зеленского не учится на чужих ошибках. Зря они не понимают, что именно такие эпизоды, а не сложные схемы воровства из бюджета, в которых люди ничего не понимают, их погубят. "Вы потом тихонечко в лес уйдете" все. Вслед за Трухиным", – написала шеф-редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник. 

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10228874626801438

Позже она прокомментировала и реакцию власти на появление видео.

"Казалось, нет ничего более жалкого, чем Трухин, который отпрашивается потеряться в лесу, а нет, есть. Заявления Арахамии и генпрокурора, которые спустя полгода вранья и бездействия рвутся творить справедливость, – это до боли омерзительно. Осталось выйти президенту и сказать, что он наконец понял, о каком ДТП его полгода спрашивали журналисты, и теперь все будет по правде. Стыдно ужасно. А им – наверное, нет", – отметила она. 

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10228878141089293

При грамотных действиях оппозиции этот случай станет "еще одним Свинарчуком" для Зеленского, считает редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.  

https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua/posts/4727056137348764

Автор расследования "Украинской правды" Михаил Ткач отметил, что спортивная сумка в багажнике действительно была. 

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4775938599142291

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина обратила внимание на оперативность реакции со стороны Арахамии. "Случись эта история годика этак полтора назад, реакция, рискну предположить, была бы качественно иной. Прогресс? Несомненно. Времена же меняются. Но не только. Очевидны внутренние подводные течения, – отметила она. – МВД говорит, что все материалы передало ГБР. ГБР утверждает, что видео у них не было. Вопрос: кто врет?"

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/5322874637734994

"Исключение [Трухина] из фракции/партии – это не наказание, а дешевая подачка. Трухин, для начала, должен получить подозрение в совершенном преступлении", – подчеркнул глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158727919459537

Бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин обратил внимание на личность полицейского Петрика... 

https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/5007893109262031

...экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян – на его фамилию. 

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10159107404378439

"Война за будущее Украины – это противостояние Сергеев Петриков и Александров Трухиных", – считает главред The Kyiv Independent Ольга Руденко. 

https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/4902289783170119

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал происходящее фразой из анекдота о Вовочке, который подглядывал за родителями.

"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?" – пошутил Кондратюк, отметив, что фраза из анекдота вырвана из контекста. Он предложил пригласить на работу в ГБР журналистов-расследователей.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3765686026903022

Сатирик, поэт и блогер Юрко Космина сочинил стихотворение... 

https://www.facebook.com/yurko.kosmyna/posts/5145851952133590

...а другие пользователи рисуют мемы. 

***

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5054434934608663&set=p.5054434934608663&type=3

***

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5292595204108617

***

https://www.facebook.com/o.lemenov/posts/5151515831566612

***

https://www.facebook.com/terytoria/posts/4277500569016982

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

31 августа в Нацполиции сообщили, что производство передано в Госбюро расследований. 13 октября в ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял

Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от "Слуги народа", которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Он называл нардепа "бухгалтером". 

После публикации расследования "Украинской правды" Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. "Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии "Слуга народа", – отметил президент, комментируя появление видео.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсен Аваков, Виталий Шабунин, Севгиль Мусаева, соцсети, Соня Кошкина, Владимир Омелян, Сергей Сидоренко, Игорь Кондратюк, Украинская правда, Михаил Ткач, Дмитрий Золотухин, Давид Арахамия, Елена Шуляк, Ольга Руденко, Александр Трухин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН
"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак показала, как в бикини поймала на отдыхе волну
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак показала, как в бикини поймала на отдыхе волну
  "Всем блинчикам блинчики", "Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта". Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
  "Всем блинчикам блинчики", "Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта". Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
"Гибкая мама", "Шею хоть не свернула?" Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
"Гибкая мама", "Шею хоть не свернула?" Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (110947)
2
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (83433)
3
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81645)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (70226)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (62923)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (48493)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42926)
8
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (39242)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS