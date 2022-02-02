"Вы потом тихонечко в лес уйдете все. Вслед за Трухиным". Реакция сетей на видео общения Трухина с полицейским

Журналистам удалось получить видео с камер полицейских, которые работали на месте аварии, и пообщаться с патрульным Сергеем Петриком, который первым прибыл на место ДТП. На видео депутат говорит: "Сережа, иди сюда. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю. С [министром внутренних дел Украины Денисом] Монастырским".

На записи также видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс., которые якобы были в сумке в багажнике автомобиля (валюта не уточнялась, но экс-глава МВД Арсен Аваков пишет, что речь о долларах), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло".

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским, и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП".

После публикации расследования "Украинской правды" глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.

Соцсети активно обсуждают случившееся, слова Трухина, сказанные полицейским, разобрали на цитаты, они стали поводом для мемов, шуток и сарказма. Издание "ГОРДОН" приводит подборку лучших.

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева поделилась своими наблюдениями.

"Это был конец октября 2019 года. В то время утром я часто работала в кафе напротив Верховной Рады. И однажды за соседним столиком оказалась компания нардепов. Пили кофе и громко обсуждали текущие политические вопросы. Настолько громко, что в какой-то момент я полностью сосредоточилась только на их разговоре. Среди этой группки молодых лиц очень сильно выделялось одно – явный мажор, козырявший знакомствами, финансовыми достижениями, а еще поразительным словарным запасом нецензурной брани. Фамилию депутата я тогда не знала, но помню, что поражена была очень сильно. И подумала, что рано или поздно деятель себя еще обязательно проявит. Затем офф зе рекорд рассказали, что этот "слуга" курирует неофициальные бюджетные вопросы президентской фракции. Как вы догадались, нардепом из кафе был Трухин. Впрочем, видео с патрульной камеры удивило даже меня, несмотря на уже давно сформированный негативный образ. А еще я до сих пор не понимаю, что нужно было пить и в каком количестве, чтобы быть в таком состоянии через два часа после выезда из Полтавы и полтора часа после ДТП, то есть суперстрессовой ситуации", – написала она.

"Зря команда [президента Владимира] Зеленского не учится на чужих ошибках. Зря они не понимают, что именно такие эпизоды, а не сложные схемы воровства из бюджета, в которых люди ничего не понимают, их погубят. "Вы потом тихонечко в лес уйдете" все. Вслед за Трухиным", – написала шеф-редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник.

Позже она прокомментировала и реакцию власти на появление видео.

"Казалось, нет ничего более жалкого, чем Трухин, который отпрашивается потеряться в лесу, а нет, есть. Заявления Арахамии и генпрокурора, которые спустя полгода вранья и бездействия рвутся творить справедливость, – это до боли омерзительно. Осталось выйти президенту и сказать, что он наконец понял, о каком ДТП его полгода спрашивали журналисты, и теперь все будет по правде. Стыдно ужасно. А им – наверное, нет", – отметила она.

При грамотных действиях оппозиции этот случай станет "еще одним Свинарчуком" для Зеленского, считает редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Автор расследования "Украинской правды" Михаил Ткач отметил, что спортивная сумка в багажнике действительно была.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина обратила внимание на оперативность реакции со стороны Арахамии. "Случись эта история годика этак полтора назад, реакция, рискну предположить, была бы качественно иной. Прогресс? Несомненно. Времена же меняются. Но не только. Очевидны внутренние подводные течения, – отметила она. – МВД говорит, что все материалы передало ГБР. ГБР утверждает, что видео у них не было. Вопрос: кто врет?"

"Исключение [Трухина] из фракции/партии – это не наказание, а дешевая подачка. Трухин, для начала, должен получить подозрение в совершенном преступлении", – подчеркнул глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин обратил внимание на личность полицейского Петрика...

...экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян – на его фамилию.

"Война за будущее Украины – это противостояние Сергеев Петриков и Александров Трухиных", – считает главред The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал происходящее фразой из анекдота о Вовочке, который подглядывал за родителями.

"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?" – пошутил Кондратюк, отметив, что фраза из анекдота вырвана из контекста. Он предложил пригласить на работу в ГБР журналистов-расследователей.

Сатирик, поэт и блогер Юрко Космина сочинил стихотворение...

...а другие пользователи рисуют мемы.

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