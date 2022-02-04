"Дни Трухиных". 4 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят в прямом эфире, кто и почему полгода скрывал правду об обстоятельствах ДТП с Трухиным, получают ли народные депутаты зарплату в конвертах и угрозы войны с Россией.
Гостями программы будут:
- Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-й – июль 2021);
- Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019–2020);
- Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);
- Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады (2019–2021);
- Сергей Власенко, народный депутат от ВО "Батьківщина", член комитета Рады по вопросам правовой политики;
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Валерий Чалый, посол Украины в США (2015–2019);
- Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде (2015–2021);
- Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
- Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".
В пресс-службе ток-шоу отметили, что также на эфир были приглашены:
- Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа";
- Денис Монастырский, министр внутренних дел;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
- Алексей Сухачев, директор Государственного бюро расследований;
- Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа".
В ноябре 2021 года группа нардепов от "Слуги народа" заявила о бойкоте телеканалов "Украина" и "Украина 24". Глава партии Елена Шуляк утверждала, что "это не было решение партии или фракции".
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".