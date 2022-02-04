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ПОЛИТИКА

"Дни Трухиных". 4 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 4 февраля в эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", темами обсуждения станут резонансное ДТП с участием нардепа от "Слуги Народа" Александра Трухина и эксклюзивное интервью с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости студии обсудят в прямом эфире, кто и почему полгода скрывал правду об обстоятельствах ДТП с Трухиным, получают ли народные депутаты зарплату в конвертах и угрозы войны с Россией.

Гостями программы будут:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-й – июль 2021);
  • Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019–2020);
  • Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);
  • Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады (2019–2021);
  • Сергей Власенко, народный депутат от ВО "Батьківщина", член комитета Рады по вопросам правовой политики;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Валерий Чалый, посол Украины в США (2015–2019);
  • Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде (2015–2021);
  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
  • Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также на эфир были приглашены:

  • Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа";
  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Алексей Сухачев, директор Государственного бюро расследований;
  • Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа".

В ноябре 2021 года группа нардепов от "Слуги народа" заявила о бойкоте телеканалов "Украина" и "Украина 24". Глава партии Елена Шуляк утверждала, что "это не было решение партии или фракции".

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. 

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Теги: Савик Шустер, ток-шоу, Слуга народа, Кристина Квин, Свобода слова Савика Шустера, Александр Трухин
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