"Дни Трухиных". 4 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят в прямом эфире, кто и почему полгода скрывал правду об обстоятельствах ДТП с Трухиным, получают ли народные депутаты зарплату в конвертах и угрозы войны с Россией.

Гостями программы будут:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-й – июль 2021);

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019–2020);

Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);

Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады (2019–2021);

Сергей Власенко, народный депутат от ВО "Батьківщина", член комитета Рады по вопросам правовой политики;

Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";

Валерий Чалый, посол Украины в США (2015–2019);

Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде (2015–2021);

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также на эфир были приглашены:

Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа";

Денис Монастырский, министр внутренних дел;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;

Алексей Сухачев, директор Государственного бюро расследований;

Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа".

В ноябре 2021 года группа нардепов от "Слуги народа" заявила о бойкоте телеканалов "Украина" и "Украина 24". Глава партии Елена Шуляк утверждала, что "это не было решение партии или фракции".

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.