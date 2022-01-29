Притула ответил, будут ли в его партии представители "Голоса"

Притула: Я вообще не знаю, существует ли партия "Голос" в каком-то состоянии, кроме юридического Фото: Сергій Притула / Faaebook

Ведущего спросили, когда он зарегистрирует собственную партию (он анонсировал, что это будет в 2022 году, не называл конкретных сроков).

"До конца марта вы будете иметь четкое понимание, что это, о чем это, с кем", – ответил Притула.

Рассказывать об идеологии политсилы или называть имена людей, которые войдут в ее состав, он не стал, но отметил, что с "достаточно хорошо коммуницирует" практически со всеми представителями партии "Голос".

Ведущего спросили, чем он будет принципиально отличаться, чтобы те люди, которые проголосовали за "Голос" "не чувствовали себя обманутыми" (во фракции раскол).

"Я далек от того, что происходит сейчас в партии "Голос", с которой вышел в июне прошлого года. Я вообще не знаю, существует ли она в каком-то состоянии, кроме юридического, и на что может влиять. Всех, кого можно было вывести из "Голоса" действенных, тех кто может делать что-то для страны, я это сделал. Вы обязательно увидите их в рядах моей новой партии. Выходцы из "Голоса" – одна из частей [партии]", – ответил Притула.