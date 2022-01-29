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ПОЛИТИКА

Притула ответил, будут ли в его партии представители "Голоса"

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Притула: Я вообще не знаю, существует ли партия "Голос" в каком-то состоянии, кроме юридического
Притула: Я вообще не знаю, существует ли партия "Голос" в каком-то состоянии, кроме юридического
Фото: Сергій Притула / Faaebook

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула 28 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал, что сейчас "далек" от происходящего в партии "Голос", по списку которой баллотировался в Верховную Раду.

Ведущего спросили, когда он зарегистрирует собственную партию (он анонсировал, что это будет в 2022 году, не называл конкретных сроков). 

"До конца марта вы будете иметь четкое понимание, что это, о чем это, с кем", – ответил Притула. 

Рассказывать об идеологии политсилы или называть имена людей, которые войдут в ее состав, он не стал, но отметил, что с "достаточно хорошо коммуницирует" практически со всеми представителями партии "Голос". 

Ведущего спросили, чем он будет принципиально отличаться, чтобы те люди, которые проголосовали за "Голос"  "не чувствовали себя обманутыми" (во фракции раскол). 

"Я далек от того, что происходит сейчас в партии "Голос", с которой вышел в июне прошлого года. Я вообще не знаю, существует ли она в каком-то состоянии, кроме юридического, и на что может влиять. Всех, кого можно было вывести из "Голоса" действенных, тех кто может делать что-то для страны, я это сделал. Вы обязательно увидите их в рядах моей новой партии. Выходцы из "Голоса" – одна из частей [партии]", – ответил Притула. 

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии "Голос" и баллотировался от нее в мэры Киева. На выборах он занял третье место.

7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из "Голоса", так как политсила "отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата". При этом он заверил, что не уходит из политики.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 10–12 декабря 2021 года, если бы местные выборы в Киеве состоялись в ближайшее время, шансы войти в городской совет имели бы шесть политических сил, среди которых и партия Притулы. За нее отдали бы голоса 7,5% избирателей, которые намерены голосовать и определились с кандидатами. В январе 2022 года партию Притулы в опросы (проводили КМИС и Gradus Research) не включали. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, политика, Сергей Притула, телеведущий, партия, Свобода слова Савика Шустера
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