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ПОЛИТИКА

Парламентский рейтинг "Евросолидарности" значимо вырос, "Слуги народа" – снизился – опрос

В Верховную Раду проходят семь партий
В Верховную Раду проходят семь партий
Фото: depositphotos.com

Относительно высшая поддержка среди политических сил в Украине у партии "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные 24 января результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, за "Евросолидарность" проголосовали бы 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных). Отмечается, что поддержка партии статистически значимо преобладает поддержку других политсил.

Далее идут три партии, которые формально "делят" второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): "Слуга народа" (13,7%, 11,6% – среди всех респондентов), "Батьківщина" (13,3% и 11,3%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,6% и 9,8%).

В парламент также проходят "Разумная политика" (7,6% и 6,4%), "Сила и честь" (7,4% и 6,3%) и партия "Наши" (5,5% и 4,6%).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 4,7% (4% – среди всех опрошенных), у Радикальной партии – 4,6% (3,9%), у партии "УДАР Виталия Кличко" – 4,5% (3,8%).

"По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо выросла поддержка партии "Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась", – отметили социологи.

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, УДАР, выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, политика, парламент, украинцы, КМИС, Слуга народа, партия Наши, Сила и честь, Европейская солидарность, партия, ОПЗЖ, Разумная политика
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