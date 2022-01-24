Парламентский рейтинг "Евросолидарности" значимо вырос, "Слуги народа" – снизился – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, за "Евросолидарность" проголосовали бы 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных). Отмечается, что поддержка партии статистически значимо преобладает поддержку других политсил.

Далее идут три партии, которые формально "делят" второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): "Слуга народа" (13,7%, 11,6% – среди всех респондентов), "Батьківщина" (13,3% и 11,3%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,6% и 9,8%).

В парламент также проходят "Разумная политика" (7,6% и 6,4%), "Сила и честь" (7,4% и 6,3%) и партия "Наши" (5,5% и 4,6%).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 4,7% (4% – среди всех опрошенных), у Радикальной партии – 4,6% (3,9%), у партии "УДАР Виталия Кличко" – 4,5% (3,8%).

"По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо выросла поддержка партии "Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась", – отметили социологи.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.