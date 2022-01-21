В Раду проходят девять партий, в их числе "УДАР Виталия Кличко" и партия Разумкова – соцопрос

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году Фото: depositphotos.com

По данным опроса, рейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность", голоса среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, распределились так:

"Европейская солидарность" – 22%;

"Слуга народа" – 18%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10%;

"Батьківщина" – 8%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 7%;

"Наши" – 6%;

"Разумная политика" – 5%;

УДАР – 5%;

Партия Шария – 5%.

Остальные партии проходной барьер в 5% не преодолевают.

Инфографика: gradus.app

Опрос провела 19 января 2022 года исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18–60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Размер выборки составил 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отображают отношение жителей городов к политическим лидерам страны, отмечает исследовательская компания.