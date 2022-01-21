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ПОЛИТИКА

В Раду проходят девять партий, в их числе "УДАР Виталия Кличко" и партия Разумкова – соцопрос

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Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году
Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, девять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, среди них – внепарламентские "Разумная политика" и "УДАР Виталия Кличко". Такие результаты опроса 21 января опубликовала исследовательская компания Gradus Research.

По данным опроса, рейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность", голоса среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, распределились так: 

  • "Европейская солидарность" – 22%;
  • "Слуга народа" – 18%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10%;
  • "Батьківщина" – 8%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 7%;
  • "Наши" – 6%;
  • "Разумная политика" – 5%;
  • УДАР – 5%;
  • Партия Шария – 5%.

Остальные партии проходной барьер в 5% не преодолевают.

Инфографика: gradus.app
Инфографика: gradus.app

Опрос провела 19 января 2022 года исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18–60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Размер выборки составил 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отображают отношение жителей городов к политическим лидерам страны, отмечает исследовательская компания.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Верховная Рада, УДАР, ВО Батьківщина, соцопрос, парламент, голосование, Слуга народа, партия Наши, Европейская солидарность, Украинская стратегия, партия, Партия Шария, ОПЗЖ, Разумная политика
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