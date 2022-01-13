Впервые за 12 лет готовы выйти на протест менее трети украинцев – опрос

Доля утверждающих о своей неготовности к участию в каких-либо акциях массового протеста изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021-м. В декабре 2021 года в акциях протеста готовы были участвовать 32,4% взрослых жителей Украины. Уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился по сравнению с 2020 годом на 5,6%.

Из 32,4% респондентов, заявивших о готовности к протестам, 15,7% украинцев видят формой протеста свое участие в избирательной кампании, 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% – в сборе подписей под коллективными обращениями.

Самый низкий уровень готовности протестовать – в восточных областях Украины (не готовы к протестам 69,8%), самый высокий – в центральных (не готовы к протестам 58%). В западных и южных областях ситуация почти одинаковая (не готовы к протестам 65,4% и 66,7% соответственно).

Не готовы участвовать в протестах 66,8% женщин и 59,9% мужчин. У горожан уровень готовности к протестам выше, чем у жителей сел (34,5% против 27,9%).

Инфографика: kiis.com.ua

Динамика готовности украинцев к протестам за 12 лет (с 2009-го по 2021 год) выглядит следующим образом:

Инфографика: kiis.com.ua

Исследование проводилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров, было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.