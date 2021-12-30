Среди финансово-промышленных групп украинцы больше всего доверяют бизнесу Ахметова – опрос

Исследователи сформулировали вопрос к респондентам так: "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупных финансово-промышленных групп, какой группе вы бы доверили управление страной?"
Из всех опрошенных доверили бы управление государством какой-либо финансово-промышленной группе 22%.
Результаты распределились так:
Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.