Среди финансово-промышленных групп украинцы больше всего доверяют бизнесу Ахметова – опрос

Управление государством доверила бы финансово-промышленной группе Ахметова половина из тех, кто поддержал бы идею передать власть от политиков ФПГ Фото: akhmetovfoundation.org

Исследователи сформулировали вопрос к респондентам так: "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупных финансово-промышленных групп, какой группе вы бы доверили управление страной?"

Из всех опрошенных доверили бы управление государством какой-либо финансово-промышленной группе 22%.

Результаты распределились так:

11% – ФПГ Рината Ахметова;

4,5% – ФПГ Виктора Пинчука;

2,5% – ФПГ Игоря Коломойского;

2% – ФПГ Вадима Новинского;

0,7% – ФПГ Константина Жеваго;

0,7% – ФПГ Юрия Косюка;

0,5% – ФПГ Андрея Веревского.