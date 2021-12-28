Почти четверть украинцев позитивно восприняли бы ситуацию, при которой нынешние политики не смогли бы управлять страной – опрос

34,9% опрошенных против того, чтобы все нынешние украинские политики отошли от власти Фото: Верховна Рада України / Facebook

В то же время 34,9% опрошенных сказали, что негативно отнеслись бы к такой ситуации.

23,4% респондентов заявили, что им все равно.

Еще 17% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, президентский рейтинг среди неполитиков возглавляет журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.