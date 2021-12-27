Как украинские политики используют гороскопы. "Чесно" представило выставку агитации и черного пиара

"Благодаря нашей выставке можно увидеть, как политики использовали гороскопы, чтобы манипулировать общественным мнением и усилить впечатление о своей победе на выборах. Именно на тех граждан, которые доверяют гороскопам и пророчествам, делают ставку политтехнологи. А некоторые СМИ присоединяются к тому, чтобы эта вера крепла", – прокомментировал представитель "Чесно" Андрей Даркович.
В виртуальной выставке собрали, в частности, предсказания мольфаров и прогнозы астрологов. "Чесно" подчеркивает, что СМИ обычно представляют этот контент в виде скрытой агитации, черного пиара и джинсы.
"Этой выставкой мы подчеркиваем, что некоторым медиа следует сделать выводы о редакционной политике, в которой есть место для гадалок и астрологов", – заявил Даркович.
"Чесно" опубликовало скриншоты таких материалов с украинских сайтов и фото из газет.
"Чесно" подчеркнуло, что подобные материалы создают политическую культуры страны, и предложило украинцам присылать примеры агитации, в которой задействованы астрологи и гадалки.
5 декабря в передаче "Мир наизнанку", которая выходит на телеканале "1+1", карпатская мольфарка Мария Цвилынив предсказала будущее президента Украины Владимира Зеленского. "Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять свои обещания. Что обещал, ничего не выполняет. Жаль его. На него зло есть от других. Если бы он вылил воск, то все бы стало понятно", – отметила Цвилынив.