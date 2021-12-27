Как украинские политики используют гороскопы. "Чесно" представило выставку агитации и черного пиара

"Благодаря нашей выставке можно увидеть, как политики использовали гороскопы, чтобы манипулировать общественным мнением и усилить впечатление о своей победе на выборах. Именно на тех граждан, которые доверяют гороскопам и пророчествам, делают ставку политтехнологи. А некоторые СМИ присоединяются к тому, чтобы эта вера крепла", – прокомментировал представитель "Чесно" Андрей Даркович.

В виртуальной выставке собрали, в частности, предсказания мольфаров и прогнозы астрологов. "Чесно" подчеркивает, что СМИ обычно представляют этот контент в виде скрытой агитации, черного пиара и джинсы.

Скриншот: museum.chesno.org

"Этой выставкой мы подчеркиваем, что некоторым медиа следует сделать выводы о редакционной политике, в которой есть место для гадалок и астрологов", – заявил Даркович.

"Чесно" опубликовало скриншоты таких материалов с украинских сайтов и фото из газет.

Скриншот: museum.chesno.org

"Чесно" подчеркнуло, что подобные материалы создают политическую культуры страны, и предложило украинцам присылать примеры агитации, в которой задействованы астрологи и гадалки.

Скриншот: museum.chesno.org